Хелена Бонем Картер пообщалась с духом принцессы Маргарет, прежде чем сыграть ее в сериале «Корона»



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Вся для того, чтобы войти в образ

Известная 52-летняя актриса заручилась помощью ясновидящего, чтобы поговорить с сестрой королевы Елизаветы, которая умерла в 2002 году в возрасте 71 года, чтобы убедиться, что она исследовала роль с «как можно глубоко».

Общаясь с The Sun, источник сказал: «Хелена всегда самоотверженно погружается в свои роли, и всегда готова пройти лишнюю милю.

Сообщается, что звезда «Гарри Поттера» получила «положительную обратную связь» от принцессы.

Как известно, сериал «Корона» один из самых обсуждаемых телевизионных драм последних лет. Она получила два Золотых Глобуса и была номинирована на четыре BAFTA. Ожидается, что новая серия появится в онлайн в 2019 году.

Ранее «Скотч» сообщал, что известна дата выхода полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Джерело: daily mail