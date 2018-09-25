Тест на фертильность и заморозка яйцеклеток: Стало известно, на что пришлось пойти Меган Маркл перед свадьбой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева Елизавета и Меган Маркл

Елизавета II принимает активное участие в жизни своих внуков - принцев Гарри и Уильяма

С ней они советуется в первую очередь. Даже тогда, когда речь заходит о личной жизни — сначала избранницу Гарри и Уильяма оценивает бабушка. Когда Гарри представил Ее Высочеству Меган Маркл, Елизавета не сразу одобрила выбор принца. Но со временем она приняла актрису и поставила ей одно условие, без выполнения которого свадьба могла оказаться под угрозой срыва.

Источник королевского двора рассказал порталу Radaronline.com утверждает, Елизавета II не только заставила Меган пойти на курсы, чтобы обучиться хорошим манерам, но и обязала ее пройти тест на фертильность и заморозить яйцеклетки. Королеве эту нужно было в качестве гарантии того, что Меган подарит ее правнуков. Сначала Маркл сильно оскорбилась, однако потом согласилась на условия монаршей особы.

Стоит отметить, что по мнению западных СМИ, Меган Маркл уже в положении. Слухи подогрел тот факт, что недавно ее мама пошла на курсы по уходу за детьми. 62-летняя Дориа Редлан записалась в учебный центр The Cradle Company, который расположился неподалеку от ее дома в Лос-Анджелесе. Более того, Дориа планирует переехать в Лондон. Наверняка, чтобы быть поближе к дочери и будущим внукам.

Джерело: graziamagazine.ru