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    Фото

    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы

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    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы

    Формальности и чувства - вещи не совместимые

    Члены британской королевской семьи очень редко демонстрируют чувства друг к другу на публику. Максимум разрешенной близости в обществе — прикосновение рук или легкий поцелуй в щеку.

    Правда в день свадьбы поцелуй на балконе Букингемского дворца — неизменная традиция вот уже много лет. Правда временами монархи все же идут наперекор протоколу.

    Представляем самые романтичные нарушения правил членов британской королевской семьи.

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    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы
    Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы

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    Джерело: graziamagazine.ru

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