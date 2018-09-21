Не по протоколу: Фото романтичных поцелуев принцессы Дианы, принцев Гарри и Уильяма и королевы Елизаветы



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Формальности и чувства - вещи не совместимые

Члены британской королевской семьи очень редко демонстрируют чувства друг к другу на публику. Максимум разрешенной близости в обществе — прикосновение рук или легкий поцелуй в щеку.

Правда в день свадьбы поцелуй на балконе Букингемского дворца — неизменная традиция вот уже много лет. Правда временами монархи все же идут наперекор протоколу.

Представляем самые романтичные нарушения правил членов британской королевской семьи.

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Джерело: graziamagazine.ru