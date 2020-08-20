Дюк Эллингтон и Филип Гласс: что слушать в Национальной филармонии 25-26 августа



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Будет также звучать и музыка Владимира Дукельского - композитора из Киева, который прославился на Бродвее

«Дюк Эллингтон»

25 августа певица Катико Пурцеладзе и Биг-Бенд Национального академического духового оркестра Украины под руководством Алексея Викулова подарят концерт, где будут звучать легендарные композиции Дюка Эллингтона.

В частности, будет также звучать и музыка Владимира Дукельского, который в 1910-е годы учился вместе с Борисом Лятошинским в классе Рейнгольда Глиэра, но с 1929 жил в США. Известно, что его произведение «April in Paris» – это хит 1930-х. Но, кроме джазовых стандартов, он писал и «серьезную» музыку, например, симфонические произведения, кантату «Эпитафия» памяти Сергея Дягилева на слова Осипа Мандельштама. Кстати, последний в 1920-е с женой Надеждой Хазиной жил по улице Заньковецкой в Киеве. Видимо, тогда они и познакомились.

«Проект Вадима Борисова»

26 августа, в завершении фестиваля «Летние музыкальные лучи» – традиционный проект скрипача Вадима Борисова.

Киевский камерный оркестр представит концерт под названием «Company». Именно так называется произведение для струнного оркестра современного американского композитора Филипа Гласса. Эту небольшую композицию Гласс создал как авторскую аранжировку его Второго струнного квартета. Это произведение звучало в спектакле по одноименной поэме Сэмюэля Беккета, премьера которой состоялась в 1983 в Нью-Йорке.

А еще в этот вечер в исполнении пианиста Дениса Яворницкого впервые в Киеве будет звучать Концерт для фортепиано и струнного оркестра Феликса Мендельсона-Бартольди.

Наслаждайтесь магией живой музыки! Концерты также транслируются онлайн.