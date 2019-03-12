Джастин Бибер признался, что не может справиться с депрессией



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Джастин Бибер

С февраля этого года многие западные СМИ заговорили о том, что 25-летний исполнитель страдает от депрессии

Об этом упомянула его супруга Хейли Болдуин, и сам Джастин подтвердил слухи в интервью изданию Vogue. Вчера Бибер напрямую обратился к своим поклонникам в Instagram, прокомментировал своё состояние и попросил протянуть ему руку помощи.

«Просто хотел держать вас в курсе, ребята. Надеюсь, мои слова найдут отклик в ваших сердцах. Я долго боролся. Сейчас я нахожусь в странном состоянии, чувствую себя оторванным от реальности. Я всегда приходил в себя, поэтому не волнуюсь, но хотел попросить вас протянуть мне руку помощи и помолиться за меня. Бог милосерден, и я надеюсь, что ваши молитвы сработают. Я столкнулся со своими проблемами один на один», — написал певец в социальной сети. Поклонники не разочаровали кумира и поддержали его в комментариях.

В интервью Джастин Бибер рассказал, что пытался пройти интенсивное групповое лечение, но этот шаг ни к чему не привёл. К счастью, поддержку ему оказывают не только фанаты, но его супруга Хейли, его близкие и пастор церкви «Хиллсонг». По словам инсайдеров, депрессия исполнителя вовсе не связана с расставанием с Селеной Гомес и женитьбой на Хейли Болдуин, а имеет куда более глубокие причины. Сам Джастин считает, что во многом проблемы с психикой ему обеспечила генетика: мать Бибера также страдала от депрессии, а у его отца были приступы агрессии.

Джерело: popcornnews