Кит Урбан посвятил песню Николь Кидман и назвал ее маньячкой



Николь Кидман и Кит Урбан

Актриса Николь Кидман и ее муж кантри-исполнитель Кит Урбан вместе уже более 12 лет

Ранее актриса она рассказывала, что секрет их успешного брака в том, что они никогда не переписываются. Кажется, мужу актрисы тоже есть что сказать на этот счет.

В интервью изданию iNews музыкант рассказал о работе над своим последним альбомом, который вышел в прошлом году. Там есть трек под названием Gemini, что означает «близнецы» — знак зодиака Николь. Кит подтвердил, что песня посвящена его супруге.

В песне он называет Николь "маньячкой в постели" и воспевает ее ум (She's a maniac in the bed / But a brainiac in her head).

По словам Урбана, текст родился, когда его соавтор Джулия Майклс попросила его описать Кидман. Далее в тексте есть еще несколько интересных моментов, касающихся интимной жизни пары. Например, A little bit left, a little bit right / She's waking to make love in the middle of the night.

По словам Урбана, несмотря на такие подробности личной жизни, песня Николь понравилась.

Джерело: Buro 24/7