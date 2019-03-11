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    Шоу-биз

    Кит Урбан посвятил песню Николь Кидман и назвал ее маньячкой

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    <span>Николь Кидман и Кит Урбан</span> - Кит Урбан посвятил песню Николь Кидман и назвал ее маньячкой
    Николь Кидман и Кит Урбан

    Актриса Николь Кидман и ее муж кантри-исполнитель Кит Урбан вместе уже более 12 лет

    Ранее актриса она рассказывала, что секрет их успешного брака в том, что они никогда не переписываются. Кажется, мужу актрисы тоже есть что сказать на этот счет.

    В интервью изданию iNews музыкант рассказал о работе над своим последним альбомом, который вышел в прошлом году. Там есть трек под названием Gemini, что означает «близнецы» — знак зодиака Николь. Кит подтвердил, что песня посвящена его супруге.

    В песне он называет Николь "маньячкой в постели" и воспевает ее ум (She's a maniac in the bed / But a brainiac in her head).

    По словам Урбана, текст родился, когда его соавтор Джулия Майклс попросила его описать Кидман. Далее в тексте есть еще несколько интересных моментов, касающихся интимной жизни пары. Например, A little bit left, a little bit right / She's waking to make love in the middle of the night.

    По словам Урбана, несмотря на такие подробности личной жизни, песня Николь понравилась.

    Джерело: Buro 24/7

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