Дом Энтони Хопкинса за 5 миллионов долларов может свалится в бездну из-за оползней



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Энтони Хопкинс sputnik-abkhazia.ru

Прошлогодние пожары в Малибу чудом обошли стороной дом актера, но спустя несколько месяцев особняк настигла другая природная опасность - оползни

«Земля уходит из-под ног» - именно так мог бы про себя сказать роскошный особняк Энтони Хопкинса, будь он героем диснеевского мультика.

На днях актер начал работы по укреплению фундамента дома, который построен на скале на берегу океана. Проливные дожди, обрушившиеся на Малибу после лесных пожаров в начале декабря прошлого года, привели к эрозии почвы, и земля под фундаментом начала буквально рассыпаться на песок.

Скалу, на которой стоит дом Хопкинса, первым делом укрепили брезентовым покрытием, а вскоре мастера должны выполнить монтаж противообвальных сооружений. Впрочем, опасность обрушения все равно сохраняется: особняк актера находится слишком близко к краю горы.

Джерело: Hello!