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    Шоу-биз

    Николь Кидман может сыграть в фильме про Стервеллу Де Виль

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    Николь Кидман - Николь Кидман может сыграть в фильме про Стервеллу Де Виль
    Николь Кидман
    Teleprogramma.pro

    Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун

    Студия Disney продолжает работу над фильмом «Стервелла» — своеобразным приквелом картины «101 далматинец», который расскажет о молодости злобной любительницы меховых изделий Стервеллы Де Виль. Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун.

    Николь Кидман может сыграть Баронессу — антагонистку фильма, которая негативно повлияет на главную героиню, простую девушку Эстеллу. Среди других кандидаток на эту роль — Эмма Томпсон, Шарлиз Терон, Деми Мур и Джулианна Мур.

    Режиссёром картины станет Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Сценарий Келли Марсел («Спасти мистера Бэнкса») сейчас переделывает Тони МакНамара («Фаворитка»). Планируется, что к съёмкам приступят в июле или августе, а сам фильм выпустят в прокат в 2020 году. 

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    Николь Кидман может сыграть в фильме про Стервеллу Де Виль
    Николь Кидман может сыграть в фильме про Стервеллу Де Виль
    Николь Кидман и ее муж Кит Урбан
    Кадр из сериала «Бангкок Хилтон» (1989)
    Кадр из фильма «Далеко – далеко» (1992). Николь Кидман и Том Круз прожили в браке с 1990 до 2001 года. У пары двое приемных детей
    Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами» (1999)
    Кадр из фильма «Другие» (2001)
    Кадр из фильма «Мулен Руж» (2001)
    Кадр из фильма «Часы» (2002)
    Кадр из фильма «Холодная гора» (2003)
    Кадр из фильма «Догвилль» (2003)
    Кадр из фильма «Австралия» (2008)
    Николь Кидман в фильме «Принцесса Монако» (2014)
    Кадр из фильма «Лев» (2016)
    Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» (2017)
    Николь Кидман может сыграть в фильме про Стервеллу Де Виль

    Николь Кидман уже играла злодеек в детских и подростковых фильмах. Например, таксидермистку в «Приключениях Паддингтона» и коварную миссис Колтер в «Золотом компасе». 10 октября в прокат выйдет экранизация романа Донны Тарт «Щегол» с участием актрисы, а летом ожидается второй сезон сериала «Большая маленькая ложь»

    Джерело: Киноафиша

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