Николь Кидман может сыграть в фильме про Стервеллу Де Виль



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Николь Кидман Teleprogramma.pro

Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун

Студия Disney продолжает работу над фильмом «Стервелла» — своеобразным приквелом картины «101 далматинец», который расскажет о молодости злобной любительницы меховых изделий Стервеллы Де Виль. Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун.

Николь Кидман может сыграть Баронессу — антагонистку фильма, которая негативно повлияет на главную героиню, простую девушку Эстеллу. Среди других кандидаток на эту роль — Эмма Томпсон, Шарлиз Терон, Деми Мур и Джулианна Мур.

Режиссёром картины станет Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Сценарий Келли Марсел («Спасти мистера Бэнкса») сейчас переделывает Тони МакНамара («Фаворитка»). Планируется, что к съёмкам приступят в июле или августе, а сам фильм выпустят в прокат в 2020 году.

Николь Кидман уже играла злодеек в детских и подростковых фильмах. Например, таксидермистку в «Приключениях Паддингтона» и коварную миссис Колтер в «Золотом компасе». 10 октября в прокат выйдет экранизация романа Донны Тарт «Щегол» с участием актрисы, а летом ожидается второй сезон сериала «Большая маленькая ложь»

Джерело: Киноафиша