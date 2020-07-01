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    Жизнь

    Дженнифер Энистон в жесткой форме призвала всех носить маски против коронавируса

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    Американская актриса Дженнифер Энистон - Дженнифер Энистон в жесткой форме призвала всех носить маски против коронавируса
    Американская актриса Дженнифер Энистон
    instagram.com/jenniferaniston/

    Актриса считает, что американцы делают недостаточно, чтобы снизить количество заражений, и не заботятся о жизни других людей

    Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по роли Рэйчел в сериале «Друзья», призвала всех носить маски, чтобы снизить количество заражений коронавирусом. Соответствующий пост она опубликовала в своих соцсетях, дополнив его своей фотографией в черной маске.

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    instagram.com/jenniferaniston/

    «Я понимаю, что маски неудобны и некомфортны. Но разве вы не чувствуете себя намного хуже, когда закрываются предприятия, теряются рабочие места, а медицинские работники находятся на грани истощения. Этот вирус унес так много жизней, потому что мы не делаем достаточно. <…> В нашей стране многие люди отказываются предпринимать какие-либо шаги для выравнивания кривой [заражений] и обеспечения безопасности друг друга. Кажется, что люди больше обеспокоены тем, что их «лишают прав», когда просят надеть маску. <…> Если вам небезразлична человеческая жизнь, пожалуйста, просто наденьте чертову маску и призывайте окружающих делать то же самое».

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