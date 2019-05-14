Дженнифер Лопес сводила жениха в стриптиз-клуб



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес instagram.com/arod

43-летний профессиональный игрок в бейсбол Алекс Родригес признался, что ему пришлось посетить несколько стриптиз-клубов из-за своей 49-летней невесты Дженнифер Лопес

Певица сама повела туда возлюбленного, но не для того, чтобы развлечься. Джей досталась роль стриптизерши в фильме Hustlers, так что посещение заведений для джентельменов было частью ее работы. По словам Алекса, его возлюбленная хотела узнать все, что только можно о танцовщицах, чтобы сильнее вжиться в роль.

«Я был в Лос-Анджелесе, а она в Нью-Йорке. Джен позвонила и сказала, что идет в стрип-клуб! Я поразился и уточнил, для роли ли это», — с улыбкой поделился Родригес на радиошоу The Breakfast Club.

Спортсмен рассказал, что они ходили из одного заведения в другое и «буквально допрашивали» девушек. Как признался Алекс, своеобразное исследование очень помогло Дженнифер.

Стоит отметить. что начало 2019 года для Дженнифер Лопес, безусловно, можно назвать успешным и насыщенным. Она получила не только роль в кино, но и предложение руки и сердца от Алекса. В начале марта пара объявила о помолвке. Кроме того, певицу назвали самой стильной женщиной планеты по версии Совета модельеров Америки (CFDA).

Джерело: graziamagazine.ru