  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дженнифер Лопес сводила жениха в стриптиз-клуб

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Дженнифер Лопес сводила жениха в стриптиз-клуб
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
    instagram.com/arod

    43-летний профессиональный игрок в бейсбол Алекс Родригес признался, что ему пришлось посетить несколько стриптиз-клубов из-за своей 49-летней невесты Дженнифер Лопес

    Певица сама повела туда возлюбленного, но не для того, чтобы развлечься. Джей досталась роль стриптизерши в фильме Hustlers, так что посещение заведений для джентельменов было частью ее работы. По словам Алекса, его возлюбленная хотела узнать все, что только можно о танцовщицах, чтобы сильнее вжиться в роль.

    «Я был в Лос-Анджелесе, а она в Нью-Йорке. Джен позвонила и сказала, что идет в стрип-клуб! Я поразился и уточнил, для роли ли это», — с улыбкой поделился Родригес на радиошоу The Breakfast Club.

    Спортсмен рассказал, что они ходили из одного заведения в другое и «буквально допрашивали» девушек. Как признался Алекс, своеобразное исследование очень помогло Дженнифер.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес сводила жениха в стриптиз-клуб
    Дженнифер Лопес сводила жениха в стриптиз-клуб
    Дженнифер Лопес сводила жениха в стриптиз-клуб
    Дженнифер Лопес сводила жениха в стриптиз-клуб
    Дженнифер Лопес сводила жениха в стриптиз-клуб

    Стоит отметить. что начало 2019 года для Дженнифер Лопес, безусловно, можно назвать успешным и насыщенным. Она получила не только роль в кино, но и предложение руки и сердца от Алекса. В начале марта пара объявила о помолвке. Кроме того, певицу назвали самой стильной женщиной планеты по версии Совета модельеров Америки (CFDA).

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ