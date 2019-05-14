Мы ждали этого дня 20 лет. Опубликован тизер продолжения «Беверли-Хиллз 90210»



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Любимый сериал юности возвращается

Уже этим летом на экраны вернется культовый сериал конца нулевых «Беверли-Хиллз 90210». Сейчас телешоу находится в активной стадии производства, однако его создатели уже интригуют поклонников предстоящим зрелищем. Накануне на YouTube был опубликован новый минутный тизер продолжения сериала, в котором появились почти все актеры из основного каста.

В ролике зрителям не открывают подробностей сюжета новых серий - вместо этого на экране мы видим, как звезды «Беверли-Хиллз 90210» занимаются своими будничными делами. Так, Шэннен Доэрти медитирует в саду, Дженни Гарт сушит волосы феном, Тори Спеллинг делает себе утренний кофе.

Джейсон Пристли пытается встать с кровати после звонка будильника, Брайан Остин Грин выбирает рубашку в гардеробе, Габриэль Картерис собирается на важную встречу, а Йен Зиринг заводит свой спортивный автомобиль. В какой-то момент актеры прерывают свои привычные занятия и все вместе встречаются на съемочной площадке.