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    Жизнь

    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер завели барана

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    Криса Пратт и Кэтрин Шварценеггер - Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер завели барана
    Криса Пратт и Кэтрин Шварценеггер

    У жениха и невесты пополнение. У влюбленных теперь живет еще одно животное

    У Криса и Кэтрин новый член семьи — маленький барашек по имени Купидон. Милое создание теперь будет жить на семейной ферме Пратта. Кучерявое млекопитающее появилось на свет 14 февраля. Его мама также живет на ферме. «Кэтрин в курсе последних трендов!» — подписал актер свежее фото любимой в обнимку с животным. Тем самым он намекнул на популярные в этом сезоне шубы из овчины.

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    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер завели барана
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер завели барана

    У Криса на странице полно фотографий питомцев с фермы. Так, на одном снимке позирует корова с длинными рогами. На другом — Купидон вместе с мамой в день своего рождения. У будущих супругов также есть собака. Кадр с четвероногим другом Кэтрин ранее выложила в своем аккаунте.

    О романе пары стало известно летом 2018 года. Парочку заметили на свидании в День отца: они устроили романтичный пикник в парке. В январе этого года актер сделал Кэтрин предложение. Он подарил ей кольцо с бриллиантом в пять карат.

    Джерело: graziamagazine.ru

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