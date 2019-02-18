Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер завели барана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Криса Пратт и Кэтрин Шварценеггер

У жениха и невесты пополнение. У влюбленных теперь живет еще одно животное

У Криса и Кэтрин новый член семьи — маленький барашек по имени Купидон. Милое создание теперь будет жить на семейной ферме Пратта. Кучерявое млекопитающее появилось на свет 14 февраля. Его мама также живет на ферме. «Кэтрин в курсе последних трендов!» — подписал актер свежее фото любимой в обнимку с животным. Тем самым он намекнул на популярные в этом сезоне шубы из овчины.

У Криса на странице полно фотографий питомцев с фермы. Так, на одном снимке позирует корова с длинными рогами. На другом — Купидон вместе с мамой в день своего рождения. У будущих супругов также есть собака. Кадр с четвероногим другом Кэтрин ранее выложила в своем аккаунте.

О романе пары стало известно летом 2018 года. Парочку заметили на свидании в День отца: они устроили романтичный пикник в парке. В январе этого года актер сделал Кэтрин предложение. Он подарил ей кольцо с бриллиантом в пять карат.

Джерело: graziamagazine.ru