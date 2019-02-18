Даша Астафьева поразила сеть необычным фотосетом с бабочками



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Даша Астафьева

Украинская певица и модель очаровала поклонников новыми снимками

Популярная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьеваа снялась в чувственной фотосессии. Автором новых снимков стала фотограф Марта Сирко. Даша Астафьева снялась в купальниках нюдового и черного цветов, а на плече и шея артистки были украшены бабочками.

Кадрами из нового фотосета украинская певица поделилась в Instagram.

«Даша, ты божественна», «Бабочки живые?», «Лесная нимфа», «Удивительная фотосессия», - так отреагировали фолловеры на опубликованные кадры.

Напомним, что ранее Астафьева снялась в более чувственном образе - артистка позировала в пикантных позах, а тело было украшено сусальным золотом.