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    Шоу-биз

    Даша Астафьева поразила сеть необычным фотосетом с бабочками

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    Даша Астафьева - Даша Астафьева поразила сеть необычным фотосетом с бабочками
    Даша Астафьева

    Украинская певица и модель очаровала поклонников новыми снимками

    Популярная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьеваа снялась в чувственной фотосессии. Автором новых снимков стала фотограф Марта Сирко. Даша Астафьева снялась в купальниках нюдового и черного цветов, а на плече и шея артистки были украшены бабочками.

    Кадрами из нового фотосета украинская певица поделилась в Instagram.

    «Даша, ты божественна», «Бабочки живые?», «Лесная нимфа», «Удивительная фотосессия», - так отреагировали фолловеры на опубликованные кадры.

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    Даша Астафьева поразила сеть необычным фотосетом с бабочками
    Даша Астафьева поразила сеть необычным фотосетом с бабочками
    Даша Астафьева поразила сеть необычным фотосетом с бабочками
    Даша Астафьева поразила сеть необычным фотосетом с бабочками

    Напомним, что ранее Астафьева снялась в более чувственном образе - артистка позировала в пикантных позах, а тело было украшено сусальным золотом. 

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