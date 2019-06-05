Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»



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Софи Тернер и Джо Джонас

Звезды порадовали стильными луками на красной дорожке

4 июня в Голливуде прошла премьера фильма «Люди Икс: Темный Феникс». По красной ковровой дорожке в этот вечер прошлись актеры, которые сыграли главные роли в картине: 28-летняя Дженнифер Лоуренс, 23-летняя Софи Тернер, 42-летняя Джессика Честейн, 40-летний Джеймс Макэвой и 42-летний Майкл Фассбендер. Лоуренс для своего выхода выбрала шелковое платье с черным кожаным поясом из круизной коллекции Dior. Она дополнила лук ожерельем Niwaka, сверкающим браслетом и, конечно, обручальным кольцом за 100 тысяч долларов.

Софи Тернер выглядела безупречно в полосатом платье без бретелек от Louis Vuitton. Она также надела серьги и кольцо из коллекции B Blossom от Louis Vuitton.