  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»

    • Розсилка
    Софи Тернер и Джо Джонас - Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Софи Тернер и Джо Джонас

    Звезды порадовали стильными луками на красной дорожке

    4 июня в Голливуде прошла премьера фильма «Люди Икс: Темный Феникс». По красной ковровой дорожке в этот вечер прошлись актеры, которые сыграли главные роли в картине: 28-летняя Дженнифер Лоуренс, 23-летняя Софи Тернер, 42-летняя Джессика Честейн, 40-летний Джеймс Макэвой и 42-летний Майкл Фассбендер. Лоуренс для своего выхода выбрала шелковое платье с черным кожаным поясом из круизной коллекции Dior. Она дополнила лук ожерельем Niwaka, сверкающим браслетом и, конечно, обручальным кольцом за 100 тысяч долларов.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»
    Как выглядели Дженнифер Лоуренс Софи Тернер и другие на премьере фильма «Темный Феникс»

    Софи Тернер выглядела безупречно в полосатом платье без бретелек от Louis Vuitton. Она также надела серьги и кольцо из коллекции B Blossom от Louis Vuitton.

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ