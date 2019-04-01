У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана пополнение в семье



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Джейми Дорнан

У актера и его супруги родилась дочь

Джейми Дорнан не любит выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Папарацци крайне редко удается заснять актера с женой и детьми, он не выкладывает семейные фото в Instagram и не делится с прессой подробностями на этот счет.

Слухи о третьей беременности его супруги Амелии Уорнер начали появляться в сети еще в августе, и лишь спустя полгода пара подтвердила их, вместе появившись на красной дорожке премьеры фильма "Частная война". А вчера Амелия рассказала о рождении малыша в социальных сетях, выложив снимок трех пар обуви.

«Так горжусь этими тремя славными девочками. Большая честь быть их мамой»,- написала она, уточнив таким образом пол появившегося ребенка, но не назвав имя малышки и дату ее появления на свет. Напомним, супруги уже воспитывают двух дочерей - 5-летнюю Далчи и 2-летнюю Элву.

Джерело: Hello!