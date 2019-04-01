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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян примерила полупрозрачное мини-платье с откровенным декольте

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян примерила полупрозрачное мини-платье с откровенным декольте
    Ким Кардашьян

    Реалити-дива порадовала поклонников откровенными фото

    38-летняя Ким Кардашьян ( порадовала поклонников новым откровенным образом. Звезда реалити-шоу показала все достоинства своей фигуры в ультракоротком платье.

    Многодетная мама поделилась в Instagram снимком, на котором позирует в сияющем мини-платье из полупрозрачной ткани. Глубокое декольте демонстрирует пышный бюст звезды. Сама Ким в кадре кокетливо приподнимает край платья. Теледива запечатлена в примерочной на фоне вешалок с одеждой.

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    Миссис Кардашьян-Уэст показала и еще одно откровенное фото. Снимок был сделан в рамках рекламной кампании косметической линии звезды. На фото Ким сидит, закутавшись в покрывало и показывая стройные ноги.

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    На этой неделе пятилетняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста снялась в клипе YouTube-звезды. Звездные супруги воспитывают троих детей, а в январе стало известно, что они готовятся снова стать родителями. Четвертого ребенка паре вынашивает суррогатная мать.

     

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