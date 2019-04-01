Ким Кардашьян примерила полупрозрачное мини-платье с откровенным декольте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян

Реалити-дива порадовала поклонников откровенными фото

38-летняя Ким Кардашьян ( порадовала поклонников новым откровенным образом. Звезда реалити-шоу показала все достоинства своей фигуры в ультракоротком платье.

Многодетная мама поделилась в Instagram снимком, на котором позирует в сияющем мини-платье из полупрозрачной ткани. Глубокое декольте демонстрирует пышный бюст звезды. Сама Ким в кадре кокетливо приподнимает край платья. Теледива запечатлена в примерочной на фоне вешалок с одеждой.

Миссис Кардашьян-Уэст показала и еще одно откровенное фото. Снимок был сделан в рамках рекламной кампании косметической линии звезды. На фото Ким сидит, закутавшись в покрывало и показывая стройные ноги.

На этой неделе пятилетняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста снялась в клипе YouTube-звезды. Звездные супруги воспитывают троих детей, а в январе стало известно, что они готовятся снова стать родителями. Четвертого ребенка паре вынашивает суррогатная мать.