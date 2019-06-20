Джим Керри признался, почему отказывает фанатам в селфи



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Джим Керри

Для тех, кто мечтал однажды сделать совместное фото с Джимом Керри, — не мечтайте. В недавнем интервью актер признался, что никогда не соглашается на селфи с фанатами, и объяснил почему

В разговоре с изданием The Hollywood Reporter звезда фильма «Всегда говори да» признался, что просить у него общий снимок бесполезно.

«Я забросил это дело давным-давно. Я не считаю своей обязанностью попытку угодить всем и каждому. Не то чтобы я недоброжелателен к людям, но я охотнее поздороваюсь, расспрошу, кто вы и чем занимаетесь, чем соглашусь на селфи. Не хочу кривить лицо, чтобы потом фото попало в Instagram, давая людям ложное чувство актуальности. Все были помешаны на Стиве Джобсе, но я представляю его в аду, бегущим от демонов, желающих селфи», — рассказал Керри.

Вероятно, всплеск интереса к Джиму связан с его участием в экранизации популярной компьютерной игры «Соник». В фильме Керри сыграл злодея Айво Роботника, в образе которого зрители смогут увидеть актера 7 ноября 2019 года.

Джерело: popcornnews