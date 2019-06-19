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    Близнецы-альбиносы из Бразилии покоряют мир моды: фото необычных красоток

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    instagram.com/lara_mara_sheila/ - Близнецы-альбиносы из Бразилии покоряют мир моды: фото необычных красоток
    instagram.com/lara_mara_sheila/

    Девушки не концентрируются на мнении незнакомых тебе людей

    Многие впервые услышали о сестрах Бавар три года назад. Тогда улыбчивые девочки (близнецы Лара и Мара – альбиносы, а старшая сестра Шейла – темнокожая) с множеством косичек и искренней улыбкой привлекли внимание талантливого бразильского фотографа Винициуса Террановы. Сестры заключили контракт с агентством JOY Models и с тех пор успели поработать с дизайнером Александром Херчовичем, принять участие в глобальном проекте Projeto Força Meninas, рекламе Nike и набрать 138 500 подписчиков в Instagram.

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    Близнецы-альбиносы из Бразилии покоряют мир моды: фото необычных красоток
    Близнецы-альбиносы из Бразилии покоряют мир моды: фото необычных красоток
    Близнецы-альбиносы из Бразилии покоряют мир моды: фото необычных красоток
    Близнецы-альбиносы из Бразилии покоряют мир моды: фото необычных красоток
    Близнецы-альбиносы из Бразилии покоряют мир моды: фото необычных красоток
    Близнецы-альбиносы из Бразилии покоряют мир моды: фото необычных красоток
    instagram.com/lara_mara_sheila/

    Сестры Бавар родились и выросли в Сан-Паулу (Бразилия). Их воспитывала мама – иммигрантка из Гвинеи-Бисау, где по-прежнему живет большая часть их семьи. 14-летние близнецы – носители уникального гена альбинизма, из-за недостатка меланина у них белая кожа, волосы и ресницы. Лару и Мару в школе часто дразнили за то, как они выглядят.

    «Мы всегда привлекали много внимания. В школе и на улицах на нас всегда смотрели и будут смотреть. Какое-то время мы думали, что общество никогда не поймет, насколько нестандартно мы выглядим. А потом мы решили, что мнение людей не должно определять нас. Нельзя сказать, что это далось нам легко, но пришло осознание того, что настоящая красота заключается в разнообразии и уникальности каждого человека», – сказали в интервью Dazed девочки.

     

     

     

     

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