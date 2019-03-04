Кортни Кокс повторила знаменитую сцену из «Друзей»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кортни Кокс

Американская актриса заставила фанатов вспомнить сцену из любимого сериала

Все помнят момент из «Друзей», когда Росс купил новый диван и отказался платить за его доставку грузчикам. Тогда поднимать покупку в его квартиру пришлось друзьям Росса Рэйчел и Чендлеру. Именно в этой сцене рождается знаменитое высказывание Росса Pivot!.

А сегодня Кортни Кокс выложила в Instagram видео, на котором ее друзья помогают ей донести стол в нужную комнату. И в процессе она кричит Pivot!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 2 Мар 2019 в 11:46 PST

Ранее сообщалось, что 54-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс рассказала об экстренной посадке самолета, которую она вместе со своей коллегой Дженнифер Энистон пережила на прошлой неделе. Кокс призналась, что напугалась происходящим настолько, что отправила своей 14-летней дочери Коко прощальное сообщение. В нем она написала: «Я люблю тебя», и не стала говорить о случившемся. Второе сообщение она написала своему возлюбленному Джонни МакДейду, ему она коротко рассказала о происходящем

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