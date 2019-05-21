Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд сама нарисовала себе синяки



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Джонни Депп и Эмбер Херд

Знаменитости развелись два года назад, однако в прессе до сих пор обсуждают их расставание

55-летний Джонни Депп впервые ответил на иск Эмбер Херд о клевете. Он признался, что бывшая супруга специально подстроила некоторые ситуации, а также сама рисовала себе увечья.

«Я категорически отрицаю все обвинения госпожи Херд, которые впервые прозвучали в 2016 году, когда она пошла в суд с нарисованными синяками, которых, по словам свидетелям, у нее не было уже на следующий день. Я буду отрицать эти обвинения всю оставшуюся жизнь», — заявил актер.

Он также признался, что бывшая супруга употребляла наркотические вещества: «Я никогда не оскорблял мисс Херд или любую другую женщину. Смешивая амфетамины и лекарственные препараты без рецепта с алкоголем, госпожа Херд совершала в отношении меня многочисленные акты насилия, часто в присутствии свидетеля».

В 2016 году Эмбер Херд и Джонни Депп развелись. Актриса обвинила бывшего супруга в домашнем насилии. Недавно стало известно, что Херд отсудила у «Пирата Карибского моря» две машины, мебель из их семейного особняка в Лос-Анджелесе, а также животные — собаки Пистоль, Бу и лошадь по кличке Эрроу. Также по постановлению суда, Джонни выплатил бывшей супруге $ 7 000 000.

Ранее Эмбер также заявляла прессе, что бывший муж ее избивал и унижал, а также злоупотреблял наркотическими веществами и алкоголем, из-за чего у него происходили вспышки агрессии.

Джерело: graziamagazine.ru