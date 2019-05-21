Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слава Каминская instagram.com/babaslavka

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Солистка популярного украинского музыкального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская привела в восторг своих поклонников новыми горячими фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, сделанный на отдыхе в Израиле.

На представленных фото Слава позирует то на берегу моря. Но это не главное, ведь солистка «НеАнгелы» показала свою превосходную фигуру в разных купальниках.

Судя по всему, Каминская в Тель-Авиве и на «Евровидении» побывала и на пляже покрасовалась.

Подписчики певицы, ясное дело, восхитились ее роскошной фигурой и цветущим видом.