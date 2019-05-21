Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
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Слава Каминская
instagram.com/babaslavka
Звезда порадовала поклонников новыми фото
Солистка популярного украинского музыкального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская привела в восторг своих поклонников новыми горячими фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, сделанный на отдыхе в Израиле.
На представленных фото Слава позирует то на берегу моря. Но это не главное, ведь солистка «НеАнгелы» показала свою превосходную фигуру в разных купальниках.
instagram.com/babaslavka
Судя по всему, Каминская в Тель-Авиве и на «Евровидении» побывала и на пляже покрасовалась.
Подписчики певицы, ясное дело, восхитились ее роскошной фигурой и цветущим видом.