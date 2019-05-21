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    Шоу-биз

    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле

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    <p>Слава Каминская</p> <p>instagram.com/babaslavka</p> - Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле

    Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    Солистка популярного украинского музыкального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская привела в восторг своих поклонников новыми горячими фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, сделанный на отдыхе в Израиле.

    На представленных фото Слава позирует то на берегу моря. Но это не главное, ведь солистка «НеАнгелы» показала свою превосходную фигуру в разных купальниках.

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    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    Слава Каминская засветила восхитительную фигуру на пляже в Израиле
    instagram.com/babaslavka

    Судя по всему, Каминская в Тель-Авиве и на «Евровидении» побывала и на пляже покрасовалась.

    Подписчики певицы, ясное дело, восхитились ее роскошной фигурой и цветущим видом.

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