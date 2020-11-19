Организаторы «Евровидения-2021» объявили новые правила проведения конкурса

Артисты должны будут предварительно записать свои выступления

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» раскрыли правила его проведения в 2021 году. Соответствующее сообщение они опубликовали на официальном сайте конкурса.

Согласно новым правилам, артисты должны будут предварительно записать свои выступления для «Евровидения-2021» на случай, если они не смогут выступить на нем вживую. Запись выступления будет являться гарантом выступления музыканта на конкурсе.

За съемку музыкального клипа для участия в «Евровидении» будет отвечать национальный вещатель каждой страны, а организаторы конкурса будет наблюдать за записью выступления в онлайн-формате и обеспечивать честность соревнования.

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