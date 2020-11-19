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    Шоу-биз

    Организаторы «Евровидения-2021» объявили новые правила проведения конкурса

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    Организаторы «Евровидения-2021» объявили новые правила проведения конкурса

    Артисты должны будут предварительно записать свои выступления

    Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» раскрыли правила его проведения в 2021 году. Соответствующее сообщение они опубликовали на официальном сайте конкурса.

    Согласно новым правилам, артисты должны будут предварительно записать свои выступления для «Евровидения-2021» на случай, если они не смогут выступить на нем вживую. Запись выступления будет являться гарантом выступления музыканта на конкурсе.

    За съемку музыкального клипа для участия в «Евровидении» будет отвечать национальный вещатель каждой страны, а организаторы конкурса будет наблюдать за записью выступления в онлайн-формате и обеспечивать честность соревнования.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: Евровидение шоу-бизнес
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