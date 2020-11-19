86-летняя Софи Лорен впервые за 10 лет снялась в фильме. Netflix выдвинет актрису на «Оскар»

В одном из недавних интервью 86-летняя актриса заявила, что очень любит кино и «никогда не перестанет сниматься»

Легендарная Софи Лорен впервые за 10 лет снялась в полнометражном фильме и сыграла в нем главную роль. Лента по одноименному произведению Ромена Гари «Вся жизнь впереди» вышла на Netflix 6 ноября.

Героиня 86-летней дивы — мадам Рози, которая присматривает за детьми местных проституток. Несмотря на занятость, женщина берется опекать трудного подростка Момо, промышляющего воровством на рынке. Юный иммигрант из Сенегала, к тому же, оказывается наркодилером и с трудом идет на контакт с пожилой попечительницей. Когда Момо узнает, что Рози пережила холокост, их отношения начинают налаживаться. Несмотря на огромную разницу в возрасте и культуре, они находят друг в друге много общего.

Согласно источнику Indiewire, Netflix планирует выдвинуть кандидатуру актрисы на премию «Оскар».

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.