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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Веры Брежневой в пикантном наряде удивила фанатов сексуальным кадром

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    19-летняя Соня Киперман - дочь певицы Веры Брежневой - 19-летняя дочь Веры Брежневой в пикантном наряде удивила фанатов сексуальным кадром
    19-летняя Соня Киперман - дочь певицы Веры Брежневой
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Девушка приняла дерзкую позу на диване

    19-летняя Соня Киперман примерила соблазнительный образ. Девушка позировала для горячего кадра.

    Юная модель предстала в сексуальном костюме. Белоснежный микротоп она дополнила короткими шортиками с завышенной талией из такой же ткани. Образ дочери Веры Брежневой дополнили эффектные серьги в тон наряду.

    «Он был мой самый сладкий сон», — интригующе отметила Киперман.

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    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Поклонники Сони пришли в восторг от горячего кадра. «Мы разглядели вас, Соня», «Просто лучшая», «Красотка», «Секси-чика», «Горячая девушка, пленительные изгибы, скоро маме придется подвинуться», — отметили фолловеры дочери исполнительницы хита «Реальная жизнь».

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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