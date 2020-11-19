19-летняя дочь Веры Брежневой в пикантном наряде удивила фанатов сексуальным кадром

Девушка приняла дерзкую позу на диване

19-летняя Соня Киперман примерила соблазнительный образ. Девушка позировала для горячего кадра.

Юная модель предстала в сексуальном костюме. Белоснежный микротоп она дополнила короткими шортиками с завышенной талией из такой же ткани. Образ дочери Веры Брежневой дополнили эффектные серьги в тон наряду.

«Он был мой самый сладкий сон», — интригующе отметила Киперман.

instagram.com/sonyaxkiperman/

Поклонники Сони пришли в восторг от горячего кадра. «Мы разглядели вас, Соня», «Просто лучшая», «Красотка», «Секси-чика», «Горячая девушка, пленительные изгибы, скоро маме придется подвинуться», — отметили фолловеры дочери исполнительницы хита «Реальная жизнь».

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.