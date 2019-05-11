Молодую любовницу 55-летнего Джонни Деппа уличили в эскорте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / polinaglen

Подруги девушки рассказали всю правду о ней

Недавно журналисты рассекретили таинственную возлюбленную 55-летнего голливудского актера Джонни Деппа, с которой он целовался в Белграде. Ею оказалась 20-летняя танцовщица гоу-гоу и хореограф Полина Глен из Санкт-Петербурга.

После подтверждения слухов о романе Полина ушла в тень. Как сообщает портал The Daily Mail, девушку недавно ее заметили в Санкт-Петербурге, но сделать фото не удалось. Родственники также не комментируют роман модели с актером. Зато высказались бывшие друзья и коллеги!

«С Полиной я ходила на уроки танцев. Она уже тогда поставила цель удачно выйти замуж. Часто сидела в телефоне, цепляла парней на сайтах знакомств. Делилась, какие у нее кандидаты на примете, обсуждала сразу нескольких. На тренировках вела себя вульгарно, все время хотела быть поближе к тренеру. Про Полину и ее подругу Аню ходили слухи, что девочки занимаются эскортом. Доказательств не было, но они часто отлучались - якобы по делам», - рассказала изданию «СтарХит» коллега девушки Олеся Соловьева.

Это подтвердила другая приятельница девушки, Аманда Пэтроу

«Мы отыскали сайты, где висят анкеты Полины. Ночь с ней стоит $500. Не верю, что она выходит замуж за Джонни. Да, в Интернете появились снимки, где они целуются. Думаю, она сама и слила их ради пиара». Так считает и подруга Джонни Верена Мерл: «У них нет отношений, - откровенничает женщина. - Фото сделаны, когда Джонни был еще женат на Эмбер Херд. Она ладила с Полиной, иной раз брали ее с собой в поездки. Насколько я знаю, тогда между Деппом и Полиной случился дружеский поцелуй, не более. Сейчас Джонни очень зол, что кадры всплыли!».



