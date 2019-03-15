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    Жизнь

    Джорджина Родригес похвасталась роскошной фигурой в рекламе купальников

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    Джорджина Родригес - Джорджина Родригес похвасталась роскошной фигурой в рекламе купальников
    Джорджина Родригес

    Возлюбленная Криштиано Роналду продемонстрировала купальники бренда, который долгое время сотрудничает с футболистом

    Криштиану Роналду уже несколько лет успешно сотрудничает с брендом Yamamay, выпуская совместно с ними свою коллекцию нижнего белья СR7. Теперь эстафета перешла к его невесте.

    Джорджина Родригес решила попробовать себя в качестве бикини-модели, заключив контракт с этим же итальянским брендом. В Instagram она опубликовала результат первой съемки, для которой она позировала в алом купальнике, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

    «Спасибо, что выбрали меня и доверили мне быть частью вашей замечательной семьи!» - написала Джорджина в Instagram.

    Поддерживает Джорджина Криштиану не только в его модных увлечениях, но и во всем, что касается его основной профессии. Она ездит с ним по миру, бурно переживая за его успехи из ложи болельщиков. На днях Джорджина была замечена на стадионе во время игры "Ювентуса" с "Атлетико Мадрид". Эмоции так захлестнули Джорджину, что она едва могла сдерживать слезы, когда увидела, как Криштиану забивает один гол за другим. Благодаря хет-трику Роналду итальянцам удалось выйти в 1/4 "Лиги чемпионов".


    Джерело: Hello!

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