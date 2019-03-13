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    Шоу-биз

    В стиле винтаж: Ариана Гранде перевоплотилась в ретродиву в клипе 2 Chainz

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    В стиле винтаж: Ариана Гранде перевоплотилась в ретродиву в клипе 2 Chainz

    Рэпер 2 Chainz и певица Ариана Грандея представили клип на совместный трек Rule The World

    Над музыкальным видео работал режиссер Себастьян Сдайгуй. В ролике Ариана и 2 Chainz поют на вечеринке в винтажных интерьерах.

    При этом она одета в боа с перьями как настоящая ретродива, а он — в белоснежном костюме.

    В треке можно узнать сэмпл из песни Why Don't We Fall in Love певицы Amerie, которая вышла в 2009 году. Стоит отметить, что композиция вошла в последний альбом артиста, который получил название «Rap or Go to the League». 


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