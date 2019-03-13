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    Жизнь

    Звезда телесериала «Молокососы» празднует 27-летие. Лучшие фотосессии Каи Скоделарио

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    Звезда телесериала «Молокососы» празднует 27-летие. Лучшие фотосессии Каи Скоделарио
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    Кая Скоделарио – молодая британская киноактриса, звезда телесериала «Молокососы», антиутопии «Бегущий в лабиринте» и триллера «Эмануэль и правда о рыбах»

    Кае Скоделарио было 14 лет, когда девушка решила принять участие в кастинге молодежного сериала «Молокососы».

    В итоге роль Эффи Стонем досталась Скоделарио, и Кая, рост которой составляет 168 см, а вес – 55 кг, играла в этом сериале на протяжении шести лет.

    Параллельно актриса стала сниматься в полнометражных фильмах. С участием актрисы в 2009 году вышел фантастический триллер «Луна 2112».

    В 2010 году актриса появилась в фэнтезийном боевике «Битва титанов» о жизни и подвигах античного героя Персея, сына Зевса, который детство провел среди людей. Фильм, в котором Кая Скоделарио исполнила роль Пешет, принес создателям $ 450 млн.

    Через год артистка получила приглашение на главную роль в мелодраме «Грозовой перевал», экранизации одноименного романа Эмили Бронте.

    В 2012 году на экраны вышла романтическая драма «Сейчас самое время», в которой речь пошла о молодой девушке Тессе (Дакота Фаннинг), страдающей лейкемией и решающей в последние недели жизни воплотить мечты.

    В это же время актриса прошла кастинг в британскую драму «Спайк Айленд» о биографии музыкантов инди-групп, которые однажды отправляются на выступление на остров Спайк, в Чешире. С участием актрисы в главной роли выходит также триллер «28 тысяч» о таинственных убийствах, произошедших рядом с ночным клубом.

    После успеха триллера «Эмануэль и правда о рыбах», в котором актриса предстала в образе юной девушки Эмануэль, Кая Скоделарио пробовалась на роль Китнисс Эвердин в фильме «Голодные игры» и Терезы Агнес в картине «Бегущий в лабиринте», но получила только последнюю из них. Также актриса сыграла главную героиню в криминальном триллере «Дом тигра».

    В 2013 году на британском телевидении стартовала драма «Саутклифф» о череде убийств, произошедших в небольшом городке в течение одного дня. В фильме Кая Скоделарио получила роль второго плана.

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    В 2015 году фильмография актрисы пополнилась работой в приключенческом фильме «Луна и Солнце», в продолжении антиутопии «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».

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