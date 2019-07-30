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    Жизнь

    Экс-футболист киевского «Динамо» рассказал о сексе с российской пропагандисткой

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    Артем Милевский и Тина Канделаки - Экс-футболист киевского «Динамо» рассказал о сексе с российской пропагандисткой
    Артем Милевский и Тина Канделаки

    Эксцентричный футболист передал привет бывшей подруге

    Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, что имел сношения с известной российской телеведущей и пропагандисткой – Тиной Канделаки. Об этом игрок брестского «Динамо» признался в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «Красава».

    По словам футболиста, интимная встреча с телеведущей, которая открыто поддерживает политику Путина, состоялась в Киеве.

    «Она приезжала снимать «Самый умный» в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: «Привет, это Тина Канделаки». Я отвечаю: «Ну и что?» В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю», - рассказал футболист.

    Напомним, Тина Канделаки внесена в рубрику «Чистилище» сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма и открытое оправдание российской агрессии».

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