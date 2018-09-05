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    Жизнь

    Экс-футболист «Милана» Каха Каладзе в четвертый раз стал отцом

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    Каха Каладзе - Экс-футболист «Милана» Каха Каладзе в четвертый раз стал отцом
    Каха Каладзе

    В семье известного спортсмена и политика родился четвертый сын

    Мэр Тбилиси, бывший министр энергетики Грузии и экс-футболист «Милана» Каха Каладзе в четвертый раз стал отцом. Малыша назвали Николой. Это четвертый сын бывшего спортсмена.

    Ранее, в одном из интервью супруга Каладзе, дизайнер Ануки Арешидзе рассказывала, что пара очень хотела, что бы родилась дочь. Но природа и судьба решили иначе.

    Также стало известно, что последние недели перед родами Ануки провела в Париже. Каладзе приехал во Францию из Минска, где находился по работе, сообщает Грузия Online.

    Кстати, Каха не удержался и опубликовал снимок из роддома в соцсети.

    На нем запечатлена счастливая семья и новорожденный малыш.

    Стоит отметить, что после завершения спортивной карьеры, Каладзе начал заниматься политикой и занимал посты вице-премьера и министра энергетики Грузии.

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