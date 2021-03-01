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    Экс-«Виа Гра» в причудливом наряде едва не потеряла грудь (фото)

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    Знаменитая певица, экс-участница группы &laquo;Виа Гра&raquo; Миша Романова - Экс-«Виа Гра» в причудливом наряде едва не потеряла грудь (фото)
    Знаменитая певица, экс-участница группы «Виа Гра» Миша Романова
    instagram.com/misharomanova

    Певица опубликовала пикантный снимок

    Знаменитая певица, экс-участница группы «Виа Гра» Миша Романова порадовала своих поклонников довольно откровенным фото.

    На своей странице в Instagram звезда поделилась снимком сделанным в рамках фотосессии для журнала TOUCH.

    На фотографии Миша позирует сидя на лестнице, в достаточно екстравагантном наряде, который состоял из черного мини-топа, которым едва прикрыла пышную грудь, и черных обтягивающих брюк с многочисленными вырезами по бокам.

    instagram.com/misharomanova
    instagram.com/misharomanova

    Под фото артистка порассуждала о ревности.

    «Думаю, ревность очень опасное и саморазрушительное чувства. Ведь в реальности есть границы, а вот наше воображение безгранично», - заметила певица.

    Поклонники оценили фото исполнительницы, забросав ее компилментамы в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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