Санта Димопулос рассказала о первых родах: Я теряла сознание и ребёнка мне просто вытолкнули

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Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos

Известная модель и экс-участница группы «Виа Гра» поделилась в соцсети ужасами, которые произошли во время первых родов

Первая беременность и роды для женщины оставляют массу невероятных эмоций. Но не всегда в самом родзале все происходит с легкостью и без боли.

Совсем недавно, известная модель и экс-участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос объявила о своей второй беременности и уже начала выбирать роддом, в котором появится малыш. К этому вопросу артистка подошла основательно, ведь у нее уже имеется опыт и не очень приятный.

«Первые роды до сих пор вспоминаю с содроганием. Мой врач улетел на какую-то конференцию и меня угораздило родить в один из этих 2-х дней. Эпидуральной анестезией мне обезболили схватки, а когда началась родовая деятельность - её отключили, объяснив это тем, что я должна чувствовать потуги. В эти мгновения я прочувствовала всю боль этого мира! Я реально теряла сознание и ребёнка мне просто вытолкнули нажав на живот (а делать это категорически нельзя, но об этом я узнала позже). Гематому на голове у младенца прокалывали на четвёртый день и мне даже страшно вспоминать об этом... Послеродовая палата тоже была как в фильме ужасов - метр на метр, рядом ребёнок, окно не закрывалось и ветер свистел над ухом всю ночь», - поделилась своими воспоминаниями Санта в соцсети.

Также артистка рассказала, что когда узнала о своем прекрасном положении, сразу решила - в этот раз всё будет совершенно по-другому.

«Рассматривала Майами, Ниццу, Тель-Авив, Монако. Для меня были важны рекомендации от знакомых. Хотела, конечно, в Майами, но стоит такой срок, что это сезон самой жары и, к сожалению, мой супруг не может в это время быть там. Затем, обратила внимание на Ниццу, где нашла прекрасного врача, но, так получилось, что мы долго искали и сняли потрясающий дом в другой стороне и я серьезно испугалась, что рожу по дороге в госпиталь. По итогу, я встретилась с главврачом клиники в Монако и приняла решение рожать у него», - отметила звезда.

Кроме этого, Санта призналась, что столичные роддома она даже не рассматривала.

«Киев даже не рассматривала, потому что, помимо своего негативного опыта, наслышана и от других знакомых о разных сложностях», - заявила модель.