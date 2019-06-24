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    Шоу-биз

    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу

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    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу

    26-летняя американская модель Карли Клосс и 34-летний бизнесмен Джошуа Кушнер поженились еще в прошлом октябре в Нью-Йорке

    Церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма - Карли специально сменила веру незадолго до помолвки. И вот чуть больше полугода спустя они решили повторить клятвы любви и верности.

    Церемония прошла на ферме в штате Вайоминг. Среди гостей значились Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.

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    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу
    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу
    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу
    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу
    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу
    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу
    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу
    Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу

    «Пусть ваш брак будет таким же крепким и продолжительным, как мое похмелье после этих выходных»,- пожелал молодоженам Дерек.

    Джерело: Hello!

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