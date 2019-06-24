Карли Клосс и Джошуа Кушнер сыграли еще одну свадьбу



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26-летняя американская модель Карли Клосс и 34-летний бизнесмен Джошуа Кушнер поженились еще в прошлом октябре в Нью-Йорке

Церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма - Карли специально сменила веру незадолго до помолвки. И вот чуть больше полугода спустя они решили повторить клятвы любви и верности.

Церемония прошла на ферме в штате Вайоминг. Среди гостей значились Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.

«Пусть ваш брак будет таким же крепким и продолжительным, как мое похмелье после этих выходных»,- пожелал молодоженам Дерек.

Джерело: Hello!