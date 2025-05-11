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Посол Канади зробила татуювання, щоб підтримати українок в окупації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Посол Канади зробила татуювання, щоб підтримати українок в окупації
Наталка Цмоць та її нове тату
фото: Іnstagram/Natalka Cmoc

Наталка Цмоць зробила на руці тату із символом жіночого руху спротиву

 

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць зробила на руці татуювання із символом жіночого руху спротиву на тимчасово окупованих територіях «Зла Мавка». Як інформує «Главком», про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

«На знак солідарності з жіночим опором на тимчасово окупованих територіях України – «Зла Мавка», – підписала фото дипломатка.

Рух розповів у своїх соцмережах про тату Цмоць та наголосив: «Просто уявіть! Не слухайте нікого! Ваші дії дуже важливі і ось так сильні жінки цього світу вас підтримують і вірять у вас».

«Зла Мавка» – жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року. Рух об'єднує жінок, які чинять спротив загарбникам на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, учасниці руху регулярно розклеюють листівки та наліпки в захоплених росіянами містах.

Раніше голлівудський актор Шон Пенн зробив татуювання з українським тризубом.

Також «Главком» писав, що голлівудський режисер та актор Шон Пенн в рамках 73 Берлінського кінофестивалю показав документальний фільм про війну в Україні. Картина має назву «Суперсила» («Superpower»). Шон Пенн неоднарозово бував в Україні з початку великої війни. Він задокументував десятки фактів російських злочинів.

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Теги: Канада посол спротив

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