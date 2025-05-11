Посол Канади зробила татуювання, щоб підтримати українок в окупації

Наталка Цмоць зробила на руці тату із символом жіночого руху спротиву

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць зробила на руці татуювання із символом жіночого руху спротиву на тимчасово окупованих територіях «Зла Мавка». Як інформує «Главком», про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

«На знак солідарності з жіночим опором на тимчасово окупованих територіях України – «Зла Мавка», – підписала фото дипломатка.

Рух розповів у своїх соцмережах про тату Цмоць та наголосив: «Просто уявіть! Не слухайте нікого! Ваші дії дуже важливі і ось так сильні жінки цього світу вас підтримують і вірять у вас».

«Зла Мавка» – жіночий український ненасильницький рух опору, що виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року. Рух об'єднує жінок, які чинять спротив загарбникам на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, учасниці руху регулярно розклеюють листівки та наліпки в захоплених росіянами містах.

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