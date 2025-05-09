На параді біля Путіна сидів окупант, який захоплював Маріуполь

Кремль героїзує російських загарбників, які скоювали воєнні злочини в Україні

У Москві на військовому параді до 9 травня поруч з главою Кремля сидів кадровий військовослужбовець російської армії, який захоплював Маріуполь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Морські піхотинці 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту РФ, до якої належить Владислав Головін, під час окупації Маріуполя скоювали воєнні злочини.

«У РФ Головіна зробили зіркою пропаганди «СВО», а минулого року він став керівником центрального штабу «Юнармії» – російського варіанту Гітлер'югенда», – йдеться в повідомленні.

Кремль цілеспрямовано героїзує воєнних злочинців. Раніше російський диктатор Володимир Путін позував на тлі прапора бригади, яка творила звірства у Бучі.

Путін приніс із собою на пресконференцію прапор 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка скоювала воєнні злочини під час окупації населених пунктів під Києвом. З перших днів повномасштабної війни угрупування брало участь у бойових діях на фронті. Вона причетна до вбивств мирних жителів у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві пройшов військовий парад. У ньому взяли участь голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого та інші політики.

Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.