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У Києві відбудеться виставка унікальних маріупольських писанок «Іканича»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відбудеться виставка унікальних маріупольських писанок «Іканича»
Писанки «Іканича» – це унікальний зразок народного мистецтва, що бере початок з кінця ХІХ століття
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України/Facebook

Писанки, які виготовляли грекині у Надазов’ї, мають місцеву назву «Іканича»

У Києві 24 квітня відбудеться відкриття виставки маріупольська писанка «Іканича» – першої фізичної експозиції, присвяченої культурній спадщині Маріуполя після знищення росіянами в 2022 році Маріупольського краєзнавчого музею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Як розповіли в міністерстві, писанки «Іканича» – це унікальний зразок народного мистецтва, що бере початок з кінця ХІХ століття. Колекцію почали формувати в Олександрівській чоловічій гімназії в Маріуполі, а згодом – у новоствореному Маріупольському краєзнавчому музеї. У радянський період традиції писанкарства, як і інші прояви української культури, зазнали репресій: колекція була частково передана до музеїв Донецька, а самобутній орнамент Надазов’я – майже втрачений.

Завдяки збереженим цифровим копіям із колекції «Іканича» вдалося відтворити зразки писанок та зберегти регіональну ідентичність. Над відновленням експонатів працювала заслужена майстриня народної творчості України, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України Зоя Сташук.

Про писанку «Іканича»

Писанки, які виготовляли грекині у Надазов’ї, мають місцеву назву «Іканича». Це унікальний зразок народного мистецтва, що бере початок з кінця ХІХ століття. Колекцію почали формувати у Олександрівській чоловічій гімназії у Маріуполі, а згодом — у новоствореному Маріупольському краєзнавчому музеї. У радянський період традиції писанкарства, як і інші прояви української культури, зазнали репресій: колекція була частково передана до музеїв Донецька, а самобутній орнамент Надазов’я — майже втрачений.

Завдяки збереженим цифровим копіям з колекції «Іканича» вдалося відтворити зразки писанок та зберегти регіональну ідентичність. У 2024 році ЮНЕСКО включило «Писанку: українська традиція і мистецтво» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Писанка «Іканича» є її невід’ємною частиною, адже представляє спадщину надазовських греків — як важливу складову української культури.

У межах виставки відвідувачі зможуть взяти участь у кураторських екскурсіях експозицією, відвідати лекції, присвячені історії писанки «Іканича» та традиціям надазовського писанкарства, а також долучитися до серії майстер-класів від заслуженої майстрині народної творчості України Зої Сташук. Ці майстер-класи мають на меті не лише ознайомити з технікою розпису, а й стати майданчиком для передачі унікального досвіду майстрам з різних куточків країни. 

Про виставку

Відкриття першої фізичної експозиції, присвяченої культурній спадщині Маріуполя після знищення Маріупольського краєзнавчого музею внаслідок російської агресії відбудеться 24 квітня 2025 року о 17:00

Локація: Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ, вул. Лаврська, 19).

Нагадаємо, Національний банк України випустив в обіг нову пам'ятну монету «Великодня радість. Писанка», яка має форму традиційної української писанки. 

До слова, Думітру Іліуц став першим буковинцем, якому надали почесне звання ЮНЕСКО «Жива людська скарбниця». Чоловік є столяром, із 14 років займається різьбленням, живе у Красноїльську. Своє ремесло перейняв від батька і діда – вони все життя працювали з деревиною.

Теги: Київ Маріуполь музеї ЮНЕСКО музей мистецтво традиції Міністерство культури Великдень 2025

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