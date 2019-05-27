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    Жизнь

    Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями

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    Алла Костромичева - Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями
    Алла Костромичева
    Фото: JetSetter

    Алла Костромичева, Соня Плакидюс и Сергей Никитюк потусили в клубе

    В пятницу в одном из ночных клубов столицы состоялась вечеринка, на которой диджеями были ведущая и эксперты реалити «Топ-модель по-украински»

    За пультом, сменяя друг друга, в ночь с пятницы на субботу стояли Алла Костромичева, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк и новый эксперт модельного проекта – дизайнер Владимир Демчинский.

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    Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями
    Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями
    Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями
    Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями
    Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями
    Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями
    Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями
    Фото: JetSetter

    Кстати, именно для него роль диджея не в новинку – раньше Владимира многие знали не как дизайнера бренда Dastish Fantastish, а как крутого MC DYM.

    На мероприятие заглянули и выпускники прошлых сезонов «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински». Среди гостей можно было заметить Арину Любителеву, Алину Панюту, Вику Маремуху, Диму Топоринского, Ясю Крутову и других. 

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