Эксперты «Топ-модели по-украински» стали диджеями



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Алла Костромичева Фото: JetSetter

Алла Костромичева, Соня Плакидюс и Сергей Никитюк потусили в клубе

В пятницу в одном из ночных клубов столицы состоялась вечеринка, на которой диджеями были ведущая и эксперты реалити «Топ-модель по-украински»

За пультом, сменяя друг друга, в ночь с пятницы на субботу стояли Алла Костромичева, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк и новый эксперт модельного проекта – дизайнер Владимир Демчинский.

Кстати, именно для него роль диджея не в новинку – раньше Владимира многие знали не как дизайнера бренда Dastish Fantastish, а как крутого MC DYM.

На мероприятие заглянули и выпускники прошлых сезонов «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински». Среди гостей можно было заметить Арину Любителеву, Алину Панюту, Вику Маремуху, Диму Топоринского, Ясю Крутову и других.