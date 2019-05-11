Талантливая во всем: Костромичева показала, как впервые встала на пуанты (видео)



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Звезда порадовала поклонников новым хобби

Украинская топ-модель Алла Костромичева нашла себе новое интересное занятие. Манекенщица впервые пошла на урок балета и встала на пуанты.

Короткое видео Алла выложила в Instagram и заявила, что хочет сесть на шпагат.

«Сегодня у меня было первое в жизни занятие по классическому балету. Я никогда до этого на пуантах не стояла, и, конечно, мою негибкость сразу видно. Вопрос: возможен ли шпагат во взрослом возрасте? – актуальное», - поделилась Костромичова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 6 Май 2019 в 11:52 PDT

Напомним, недавно супермодель Алла Костромичева снялась в рекламной кампании нового аромата от Жана Поля Готье Scandal. Снимками с рекламной фотосессии, на которых модель позирует без белья, украинка поделилась в своем Instagram.



