Експрем'єра Канади Джастіна Трюдо заскочили за поцілунками з відомою співачкою (фото)

Політику та виконавиці Кеті Перрі вже декілька місяців приписують романтичні стосунки

Американська співачка Кеті Перрі та канадський політик Джастін Трюдо не приховують своїх почуттів одне до одного. З'явились фотографії, які прямо натякають на те, що знаменитості перебувають в стосунках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Місяцями після того, як з’явилися чутки про роман, 40-річну співачку та 53-річного колишнього прем’єр-міністра Канади помітили в публічному прояві прихильності під час прогулянки човном поблизу узбережжя Санта-Барбари (Каліфорнія, США).

На фото, які активно обговорюють в мережі, пара цілується та обіймається на палубі. Кеті – в чорному купальнику, а Джастін – без сорочки, у джинсах, помітно татуювання на лівій руці. На одному зі знімків політик міцно стискає сідниці співачки. Світлини були зроблені ще минулого місяця, але лише зараз оприлюднені.

«Вона підпливла на своєму човні біля невеликого туристичного човна для спостереження за китами, а потім вони почали цілуватися», – розповів свідок. Він додав, що спершу не зрозумів, хто це, аж поки не побачив татуювання на руці чоловіка. Лише тоді впізнав у ньому Джастіна Трюдо.

Чутки про роман Кеті Перрі й Джастіна Трюдо почали ширитися ще в липні, коли їх помітили разом на вечері в Монреалі під час турне Lifetimes. Тоді Трюдо відвідав один з її концертів Перрі.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо на відпочинку фото: X/pulse_trump

Зазначимо, що напередодні Кеті Перрі розлучилась з актором Орландо Блумом. За словами представників знаменитостей, рішення пара ухвалила в червні. Нині вони поставили у пріоритет виховання спільної доньки в атмосфері кохання та поваги. Джастін Трюдо ще у 2023 році розлучився зі своєю дружиною Софі після 18 років шлюбу. Вони мають трьох дітей. Про його особисте життя після розлучення практично нічого не відомо.

