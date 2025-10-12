Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Експрем'єра Канади Джастіна Трюдо заскочили за поцілунками з відомою співачкою (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Офіційно артистка та політик не коментували свої зустрічі
фото: колаж Главком

Політику та виконавиці Кеті Перрі вже декілька місяців приписують романтичні стосунки

Американська співачка Кеті Перрі та канадський політик Джастін Трюдо не приховують своїх почуттів одне до одного. З'явились фотографії, які прямо натякають на те, що знаменитості перебувають в стосунках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Місяцями після того, як з’явилися чутки про роман, 40-річну співачку та 53-річного колишнього прем’єр-міністра Канади помітили в публічному прояві прихильності під час прогулянки човном поблизу узбережжя Санта-Барбари (Каліфорнія, США).

На фото, які активно обговорюють в мережі, пара цілується та обіймається на палубі. Кеті – в чорному купальнику, а Джастін – без сорочки, у джинсах, помітно татуювання на лівій руці. На одному зі знімків політик міцно стискає сідниці співачки. Світлини були зроблені ще минулого місяця, але лише зараз оприлюднені.

«Вона підпливла на своєму човні біля невеликого туристичного човна для спостереження за китами, а потім вони почали цілуватися», – розповів свідок. Він додав, що спершу не зрозумів, хто це, аж поки не побачив татуювання на руці чоловіка. Лише тоді впізнав у ньому Джастіна Трюдо.

Чутки про роман Кеті Перрі й Джастіна Трюдо почали ширитися ще в липні, коли їх помітили разом на вечері в Монреалі під час турне Lifetimes. Тоді Трюдо відвідав один з її концертів Перрі.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо на відпочинку
Кеті Перрі та Джастін Трюдо на відпочинку
фото: X/pulse_trump

Зазначимо, що напередодні Кеті Перрі розлучилась з актором Орландо Блумом. За словами представників знаменитостей, рішення пара ухвалила в червні. Нині вони поставили у пріоритет виховання спільної доньки в атмосфері кохання та поваги. Джастін Трюдо ще у 2023 році розлучився зі своєю дружиною Софі після 18 років шлюбу. Вони мають трьох дітей. Про його особисте життя після розлучення практично нічого не відомо.

Раніше «Главком» писав, що британська модельєрка, співачка Вікторія Бекхем розкрила секрет довгого та щасливого шлюбу.

Читайте також:

Теги: Кеті Перрі Джастін Трюдо роман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя

Експрем'єра Канади Джастіна Трюдо заскочили за поцілунками з відомою співачкою (фото)
Експрем'єра Канади Джастіна Трюдо заскочили за поцілунками з відомою співачкою (фото)
Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман
Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман
Новозеландець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найдовше ім’я у світі
Новозеландець потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найдовше ім’я у світі
Штучний інтелект навчився передбачати романтичний потяг
Штучний інтелект навчився передбачати романтичний потяг
У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою
У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою
Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви
Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua