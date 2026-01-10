Кухар показав, як одягав обраниці обручку на безіменний палець

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко одружується. Як інформує «Главком», новинами про зміни в особистому житті кухар поділився в Instagram. Зокрема, Клопотенко повідомив, що він та його кохана Катерина Воскресенька тепер заручені. Ресторатор освідчився обраниці.

Кулінар опублікував кадри, на яких помітно, як він одягає Катерині обручку на безіменний палець. Тим часом обраниця шеф-кухаря радісно усміхається. На окремому фото ресторатор показав обручку з діамантом зблизька.

«Здається, у нас є новини. Кохання – це світло», – коротко підписав світлини кулінар та пообіцяв згодом розкрити більше деталей.

Зазначимо, Євген Клопотенко розсекретив стосунки з Катериною Воскресенською на початку вересня 2025 року. Проте пара вже доволі тривалий час разом. Річницю закохані святкували 24 листопада 2025 року. Саме тоді вони познайомились.

Нагадаємо, шеф-кухаря, ресторатора та блогера Євгена Клопотенка, який розробив меню для українських шкіл, звинуватили у тому, що страви, які він рекомендував, є несмачними. Клопотенко пояснив, що смак нового меню може бути і справді незвичним, проте кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я для запобігання ризикам розвитку неінфекційних хвороб.

До слова, Клопотенко похвалився у соцмережах, що відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою.