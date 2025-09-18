У Путіна була неповнолітня коханка – ЗМІ

Стосунки Харчевої та Путіна тривали близько року

У російського диктатора Володимира Путіна, коли він обіймав посаду прем'єр-міністра РФ у 2010–2011 роках, була неповнолітня коханка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Автори книги «Цар власною персоною» розповіли історію дівчини Аліси Харчевої з міста Корольов, яка у 2010 році брала участь у зйомках для еротичного календаря, присвяченого дню народження Путіна. На той момент Харчевій, яка намагалася вступити на факультет журналістики Московського державного університету, було 17 років.

Харчева брала участь у зйомках для еротичного календаря, присвяченого дню народження Путіна фото: російські ЗМІ





У книзі йдеться, що разом з календарем Путін також отримав контакти моделей, зображених на фотографіях. За інформацією авторів, російський диктатор захотів познайомитися саме з Харчевою – в результаті їхні стосунки тривали близько року.



Розслідувачі стверджують, що Харчева регулярно відвідувала резиденцію тодішнього глави уряду. Пізніше вона вступила до вишу, а через кілька років стала власницею дорогої квартири в Москві, яку оформили на неї через бізнесмена Григорія Баєвського, пов'язаного з олігархом Аркадієм Ротенбергом.

Харчева регулярно відвідувала резиденцію тодішнього глави уряду фото: російські ЗМІ

Через два роки після зйомок для календаря Харчева опублікувала фотографію до 60-річчя Путіна: на знімку вона стоїть у червоній сукні поруч із портретом Путіна і тримає на руках кошеня. Знімок швидко зник із соцмереж, як і інші зображення з акаунтів Харчевої. У книзі стверджується, що це могло статися не з її волі.

За інформацією Bild, Харчева наразі займається б'юті-бізнесом, просуваючи стартап з виробництва соляріїв.



Варто зазначити, що автор того самого календаря для Путіна – політтехнолог Володимир Табак – очолює організацію «Діалог», яка поширює дезінформацію і кремлівську пропаганду. У 2020 році туди на роботу взяли Владислава Харчева – батька Аліси і колишнього професійного хокеїста.

Раніше російський диктатор Володимир Путін, ймовірніше за все, проговорився про наявність у нього маленьких дітей. Як відомо, Володимира Путіна та олімпійську чемпіонку зі спортивної гімнастики Аліну Кабаєву давно підозрюють у стосунках. За даними журналістів, вони мають спільних дітей: двох хлопчиків.

Хоча Путін і Кремль завжди заперечували зв'язок між ним і Кабаєвою, незалежні російські журналісти встановили, що у них є два спільних сини: Іван і Володимир-молодший. Івану – близько дев'яти років, Володимиру – близько п'яти. У розслідуванні стверджується, що діти переміщуються приватними літаками та яхтами, пов’язаними з Путіним, у супроводі Федеральної служби охорони. У громадських місцях вони не з’являються, живуть у президентських резиденціях. Зокрема, на Валдаї спеціально для них відкрито навчальний центр.

У Путіна також є ще одна таємна дочка Катерина Кривоногих, вона ж Луїза Розова, яку народила 49-річна Світлана Кривоногих, колишня коханка російського президента, що стала мультимільйонеркою зі статками в 75 млн фунтів стерлінгів.