Голлівудська акторка Ніколь Кідман кардинально змінила імідж після розлучення зі співаком Кітом Урбаном. Як пише «Главком», про це повідомляє видання Daily Mail.

Ніколь Кідман стала гостею показу бренду Chanel, що відбувся 6 жовтня під час Тижня моди у Парижі. Актриса, яка стала амбасодором Будинку моди, продемонструвала на заході новий довгий чубчик.

Артистка позувала перед камерами у білій сорочці та сірих широких штанях. Вона доповнила образ сріблястим годинником. Знаменитості зробили макіяж з блискучими тінями та рожевою помадою.

30 вересня Ніколь Кідман подала заяву про розірвання шлюбу зі співаком Кітом Урбаном. Актриса вказала у документах, що причиною розлучення є непереборні розбіжності. При цьому інсайдер таблоїду Daily Mail вважає, що пара розійшлася через нову кохану Кіта Урбана.

Нагадаємо, про розлучення знаменитостей стало відомо 29 вересня. Видання TMZ повідомило, що пара живе окремо з початку літа, а на Кідман лягли турботи про двох дітей, поки Урбана немає поряд.

З 2005 року актрорка була у стосунках із австралійським співаком. Вони мають двох спільних дітей: крім дочки Сандей Роуз, вони виховують 14-річну Фейт Маргарет. Подружжя не приховує, що дівчаток виносили сурогатні матері.