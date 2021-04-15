Врач-анестезиолог в свободное время создает невероятные платья, вдохновляясь модой прошлого

По словам Кристин, на создание одного наряда у нее уходит от 180 до 450 часов

То, в чем несколько веков назад щеголяла каждая модница, сейчас можно увидеть только в музеях и в картинных галереях. Ну и еще в блоге Кристин Миллар, которая превратила создание исторических нарядов в свое хобби. Девушка умудряется совмещать и работу анестезиологом, и пошив нарядов, вдохновленных модой прошлых столетий. Яркие цвета, детализированная вышивка и фасоны, которые носили девушки раньше — все это Кристин создает своими руками.

Кристин Миллар увлекается модой прошлых веков и создает платья на основе тех нарядов, которые можно найти в музеях или на картинах художников. Но шитье — это только хобби девушки, в основное время она работает анестезиологом. Девушка считает, что врачам необходимо заниматься чем-то еще, кроме медицины.

Тебе приходиться помогать большому количеству людей и спасать много жизней, но при этом ты видишь смерти и страдания. Это нужно чем-то компенсировать. Искусство и создание чего-то нового помогают мне сфокусировать мои эмоции на чем-то кроме работы.

«Я так люблю желтые платья XVIII века! Вот один из моих первых нарядов, вдохновленный платьем из Метрополитен-музея», - признается девушка.

Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша похвасталась новым спортакаром, но все только посмеялись над ее отфотошопленными ягодицами

С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих черных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.