Любимые streetstyle-тренды знаменитостей: стильные фото



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vogue.ua

Осень уже в самом разгаре, а это значит, что пора обновить гардероб

Знаменитые девушки и известные трендсеттеры, среди которых Кайя Гербер, Белла Хадид, Эмили Ратаковски и Виктория Бекхэм уже вовсю демонстрируют новые осенние образы. Для стильных ансамблей девушкам необходимы только пять новых вещей, с помощью которых можно обновить гардероб полностью.

Свободный жакет с маскулинной линией плеча, отсылающий к эпохе 1980-х годов стал любимым элементом гардероба знаменитых девушек этой осенью. Можно надеть клетчатый statement-жакет на голое тело с прямыми джинсами и добавить сумку Baguette, как это делает Кайя Гербер, или накинуть на плечи лаконичную модель в паре с белой водолазкой по примеру Эмили Ратаковски. А если хочется составить монохромный образ, подходящий для светского мероприятия –лимонный атласный ансамбль, как у Марго Робби, станет лучшим решением.

Этой осенью, чтобы выглядеть как звезда стритстайла, достаточно приобрести грубые ботинки на массивной подошве, которые стали главной обувью на Неделе моды в Париже. Девушки выбирают легендарные пары "1460" Dr.Martens, массивные модели на тракторной подошве с большим количеством накладных карманов Prada или кожаные ботинки с шипами Alexander McQueen, отсылающие к панк-культуре. Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Эльза Хоск демонстрируют как носить самые модные ботинки этой осени.

Длина макси на первый взгляд может показаться летним элементом. Тем не менее существуют десятки способов вписать длинные юбки и платья в осенний гардероб, не доставляя при этом неудобств в период дождей и холодов.

Так, Ким Кардашьян предлагает сделать ставку на кожаную макси-юбку в паре с высокими сапогами, Дженнифер Лоуренс сочетает романтичную плиссированную юбку с кожаной курткой, а Виктория Бекхэм очередной раз берет курс на женственность – красное лаконичное платье в паре с леопардовыми ботильонами. На плечи можно накинуть пальто в цвете camel и осенний образ будет завершен.

Объемные клатчи неправильной формы, напоминающие воздушные облака – главная покупка этой осени. Модный аксессуар подойдет как для повседневного образа, так и с легкостью обыграет вечерний ансамбль. Знаменитые девушки хорошо с эти знакомы.

Рианна берет в пару к монохромному вечернему образу культовый клатч Bottega Veneta с экзотическим тиснением, а Лили Олдридж комбинирует клатч в цвете карамели с утилитарным комбинезоном на каждый день. Тем временем Виктория Бекхэм выбрала огромный желтый ридикюль.

Узкие брюки и джинсы официально остались в прошлом. В сезоне осень-зима 2019/2020 знаменитости все чаще отдают предпочтение широким моделям родом из 1970-х. Кара Делевинь выбирает клетчатый костюм из ее новой коллекции – расклешенные брюки и укороченный двубортный жакет, Марго Робби практикует сочетание джинсов-клеш и укороченного свитера, а Кэти Холмс делает ставку на широкие брюки Khaite.

Джерело: vogue.ua