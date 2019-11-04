Тщеславный понтифик и развратный Ватикан: смотрите новый тизер сериала «Новый папа»



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Джуд Лоу Фото: imdb

Сериал Паоло Соррентино выйдет в январе 2020 года.

Вышел новый тизер «Нового папы» – продолжения нашумевшего сериала Паоло Соррентино «Молодой папа», в котором главную роль исполнил Джуд Лоу.

«Каждый в этом мире должен знать, кто такой папа. Это не тщеславие, это необходимость», – говорит в трейлере «Нового папы» герой Джона Малковича, новоизбранный папа Иоанн Павел III.

Сюжет сериала держится в строжайшей тайне. Судя по тизеру, герой Малковича заменяет любителя вишневой колы и заядлого курильщика Ленни Белардо в Ватикане, пока тот находится в коме, в которую он впал после венецианской проповеди в финале первого сезона. В конце тизера Белардо просыпается с хитрой улыбкой на лице.

Все девять серий снял сам Паоло Соррентино. Точной даты релиза сериала пока нет, но ожидается, что он выйдет в январе 2020 года. В сентябре на Венецианском кинофестиваля гостям и журналистам показали седьмой эпизод - и в нем очень много секса, гламура и иронии. Подробнее о том, каким он получился, можно прочитать по ссылке.