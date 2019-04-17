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    Жизнь

    Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа двух собак и лошадь

    • Розсилка
    Эмбер Херд - Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа двух собак и лошадь
    Эмбер Херд
    instagram.com/amberheard

    32-летняя Эмбер Херд и 55-летний Джонни Депп развелись еще два года назад, однако в Сети каждый раз появляются все новые подробности расставания

    Сегодня стало известно, что именно актриса отсудила у «Пирата Карибского моря». Это две машины — раритетный Ford Mustang и Range Rover 2015 года. Блондинке досталась мебель из их семейного особняка в Лос-Анджелесе, а также животные — собаки Пистоль, Бу и лошадь по кличке Эрроу.

    Издание The Dailу Mail уверяет, что Херд больше всего переживала из-за йорка Пистоля — она даже просила, чтобы Депп не имел права приближаться к питомцу. Эту просьбу суд отклонил. Также по постановлению суда, Джонни выплатил бывшей супруге $ 7 000 000.

    Ранее Эмбер заявляла прессе, что бывший муж ее избивал и унижал, а также злоупотреблял наркотическими веществами и алкоголем, из-за чего у него происходили вспышки агрессии.

    Актер всячески отрицает свою вину. В декабре его адвокаты заявили, что у них есть доказательства, опровергающие слова Эмбер. Оказалось, что у актера нашлось целых 87 видео, на которых актриса сама поднимает руку на своего мужа. За клевету Депп требует от звезды «Аквамена» компенсацию в размере 50 миллионов долларов

    Джерело: graziamagazine.ru

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