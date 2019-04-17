  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес признали самой стильной женщиной планеты

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес признали самой стильной женщиной планеты
    Дженнифер Лопес

    49-летняя певица официально стала самой стильной женщиной планеты

    Начало 2019 года для Дженнифер Лопес, безусловно, можно назвать успешным и насыщенным. Она получила главную роль в одном из ожидаемых фильмов, а также стала невестой.

    Сегодня певица поделилась еще одним радостным событием — Совет модельеров Америки (CFDA) признал ее самой стильной женщиной планеты 2019 года, назвав фэшн-иконой. Об этом звезда рассказала в Instagram.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    «Искренне счастлива быть фэшн-иконой по мнению CFDA в этом году. Это такая честь!» — написала Ло, сопроводив пост роликом со своими самыми запоминающимися нарядами.

    Дженнифер Лопес сейчас снимается в фильме Hulsters. Практически каждый день репортеры встречают певицу в Нью-Йорке за работой. В начале апреля папарацци подловили Ло, как та прогуливалась по городу с актрисой Мэделин Бювер в очередном неординарном образе.

    Помимо работы, певица во всю занимается организацией свадьбы. В начале марта она и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес, объявили о помолвке. Так что впереди у Джен планирование свадьбы и выбор платья, в котором она пойдет к алтарю.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости мода и красота певица Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ