Дженнифер Лопес признали самой стильной женщиной планеты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес

49-летняя певица официально стала самой стильной женщиной планеты

Начало 2019 года для Дженнифер Лопес, безусловно, можно назвать успешным и насыщенным. Она получила главную роль в одном из ожидаемых фильмов, а также стала невестой.

Сегодня певица поделилась еще одним радостным событием — Совет модельеров Америки (CFDA) признал ее самой стильной женщиной планеты 2019 года, назвав фэшн-иконой. Об этом звезда рассказала в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 16 Апр 2019 в 11:35 PDT

«Искренне счастлива быть фэшн-иконой по мнению CFDA в этом году. Это такая честь!» — написала Ло, сопроводив пост роликом со своими самыми запоминающимися нарядами.

Дженнифер Лопес сейчас снимается в фильме Hulsters. Практически каждый день репортеры встречают певицу в Нью-Йорке за работой. В начале апреля папарацци подловили Ло, как та прогуливалась по городу с актрисой Мэделин Бювер в очередном неординарном образе.

Помимо работы, певица во всю занимается организацией свадьбы. В начале марта она и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес, объявили о помолвке. Так что впереди у Джен планирование свадьбы и выбор платья, в котором она пойдет к алтарю.

Джерело: graziamagazine.ru