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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца

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    instagram/ kyliejenner - Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    instagram/ kyliejenner

    Звезда порадовала поклонников ярким образом

    21-летняя Кайли Дженнер предстала перед объективами итальянских фотографов Луки и Алессандро Морелли в съемке для обложки журнала S Moda. На снимке сестра Ким Кардашьян появилась в черном кружевном платье Dolce & Gabbana стоимостью 1 800 фунтов стерлингов.

    Образ дополнили серьги-сердца этого же бренда. За макияж владелицы бьюти-империи отвечал ее личный визажист Ариэль Техада. В 2016 году Кайли обратила внимание на Instagram юного Ариэля, который на тот момент еще был студентом Бруклинской школы искусств.

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    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца
    instagram/ kyliejenner

    Знаменитость сама предложила ему поработать с ней, и вот уже два года они вместе и не собираются расставаться. После знакомства с Кайли к списку его клиенток вскоре присоединились и другие сестры Кардашьян-Дженнер.

     

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