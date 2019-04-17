Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила обложку модного глянца



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instagram/ kyliejenner

Звезда порадовала поклонников ярким образом

21-летняя Кайли Дженнер предстала перед объективами итальянских фотографов Луки и Алессандро Морелли в съемке для обложки журнала S Moda. На снимке сестра Ким Кардашьян появилась в черном кружевном платье Dolce & Gabbana стоимостью 1 800 фунтов стерлингов.

Образ дополнили серьги-сердца этого же бренда. За макияж владелицы бьюти-империи отвечал ее личный визажист Ариэль Техада. В 2016 году Кайли обратила внимание на Instagram юного Ариэля, который на тот момент еще был студентом Бруклинской школы искусств.

Знаменитость сама предложила ему поработать с ней, и вот уже два года они вместе и не собираются расставаться. После знакомства с Кайли к списку его клиенток вскоре присоединились и другие сестры Кардашьян-Дженнер.