Эмбер Херд призналась, что в порыве эмоций ударила Джонни Деппа дверью по голове



Розсилка ВІДПРАВИТИ

56-летний Джонни Депп предоставил суду новые доказательства своей невиновности в деле о домашнем насилии

Выяснилось, что 33-летняя звезда «Аквамена» не жалела сил, избивая бывшего мужа

Брак Джонни Деппа и Эмдер Херд продлился всего 18 месяцев, а развод тянется уже несколько лет. Однако дело близится к концу. Пока финал процесса разворачивается в пользу звезды «Пиратов Карибского моря». Сегодня стало известно об аудиозаписи, где говорится о том, что Депп получил сильный удар дверью от ванной комнаты.

На пленке слышен голос Эмбер, которая извиняется перед актером. Джонни, шокированный случившимся, пытается разъяснить жене всю серьезность ситуации.

«Я только что получил удар в голову косяком двери. Причем так сильно, что ты просто свалила меня с ног! А когда я встал, то ты меня снова нокаутировала», - цитирует слова Деппа Page Six. Эмбер же оправдалась тем, что не смогла сдержать эмоций.

Ранее пленка была представлена в суде в 2016 году, но тогда это не придавалось огласке. Херд заявила, что ее слова вырваны из контекста. Как уверяет актриса, она спасалась от разгневанного супруга. По ее словам, на самом деле удар не был таким сильным. «Джонни драматизирует», - добавила Эмбер.

Читайте также: Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30