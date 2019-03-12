Эмбер Херд призналась, как родители отреагировали на ее бисексуальность



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Эмбер Херд с отцом Дэвидом

По словам актрисы, родители не сразу восприняли эту новость

Эмбер Херд производит впечатление очень уверенной в себе девушки, но оказалось, что в юности ей пришлось пройти через непонимание и отчуждение самых близких людей. Религиозные родители актрисы долгое время не могли смириться с её бисексуальностью.

«Я родилась в Остине, штат Техас. Мой отец — настоящий техасец, хороший человек с Юга, и я выросла в религиозной семье. Будучи открытой лесбиянкой, атеисткой и вегетарианкой, я рассказала родителям о своих отношениях, о том, что влюблена в женщину — и в начале были только слёзы», — вспоминает актриса «Они не могли этого понять, потому что мое признание попало в их двоичную систему восприятия — где всё либо хорошо, либо плохо», — говорит звезда «Аквамена».

Эмбер Херд старалась не критиковать реакцию родителей и не подавала вид, что её огорчает ситуация в семье, но затем она стала замечать, что поведение её отца и матери изменилось. Спустя пять лет, в 2010 году, актриса удостоилась награды фестиваля Dallas International Film Festival, считающимся «френдли» к секс-меньшинствам. «И вот я получаю эту "гейскую" награду, а мои родители сидят в первом ряду. Так что принципы могут поменяться», — оптимистично заявила Херд.

Напомним, что до скоропалительного и недолгого брака с Джонни Деппом и отношений с миллиардером Илоном Маском Эмбер четыре года встречалась с фотографом Тасей Ван Ри. Похоже, что романы с женщинами голливудской красавице удаются больше.

Джерело: popcornnews